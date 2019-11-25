«Реал» готов отдать за Санчо 120 миллионов и Мариано Диаса Мадридскому клубу нужен юный нападающий сборной Англии.

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Газета Don Balon сообщает о том, что мадридский «Реал» готов предложить дортмундской «Боруссии» 120 миллионов евро и нападающего Мариао Диаса за Джейдона Санчо.

По мнению испанских журналистов, Санчо является запасным вариантом для президента Королевского клуба Флорентино Переса на тот случай, если не получится договориться о переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне 19-летний Санчо забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 10 матчах немецкой бундеслиги. В августе 2017 года «Боруссия» приобрела англичанина у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро.

26-летний форвард Мариано Диас в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за «Реал» в официальных матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.