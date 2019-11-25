Нобель Арустамян: «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем Миранчуком

В статье, опубликованной на сайте телеканала «Матч ТВ», Нобель Арустамян подробно рассказал о ситуации с возможным переездом полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Италию. По сведениям известного телекомментатора, представители футболиста сборной России на минувшей недели встречались с руководителями «Ювентуса», «Милана» и «Интера».
«Пока это предварительные переговоры об условиях возможного трансфера и будущего контракта. Это уже не слухи, а подтверждение конкретного интереса к Миранчуку со стороны лучших команд серии А. Традиционно стороны (агент и клуб-покупатель) отрицают подобные встречи. Но будьте уверены, это нормальная работа в футбольном бизнесе», – написал Арастумян.
По мнению эксперта, у Мирачнука было бы больше шансов проявить себя в «Милане», а не в «Ювентусе»: «В «Милане» шансов на основной состав у Миранчука гораздо больше. Не случайно, по моей информации, именно «Милан» наиболее предметно интересуется Алексеем и уже обозначил свое желание агентам игрока и даже обсудил конкретные цифры. Причем речь идет о трансфере уже зимой. «Юве» и «Интер» – это, скорее, летняя история».
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