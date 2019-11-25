Миранчук – о матче с «Юве»: Мы могли творить историю, но из-за потери концентрации лишились очков Российский футболист вспомнил поединок, прошедший в Турине (2:1).

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свой гол, забитый «Ювентусу» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил игру российского клуба, отметив, что команда упустила шанс одержать историческую победу.

«Эдди поборолся, и так получилось, что я оказался первым на мяче, поймал на противоходе центрального защитника Бонуччи, отдал на Мариу, потом открылся, думая, что он вернет мне мяч. Но он неплохо пробил, мяч отлетел прямо ко мне. В голове мелькнула единственная мысль: только бы не выше ворот! Пусть лучше в голову кому-то попадет или вратарь отобьет. В итоге здорово попал над головой Бонуччи.

Матч был крутой, все бились. Когда повели в счете, появилась дополнительная окрыленность, силы, мотивация. Мы могли творить историю. Но из-за какой-то пары моментов, из-за потери концентрации лишили себя очков. Ничего. Это нормально. Против нас играла одна из лучших команд мира. Впереди есть еще игры», – цитирует Миранчука пресс-служба УЕФА.

Завтра, 26 ноября «Локо» сыграет дома с «Байером». Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 20.55 мск.