Алексей Миранчук: Мама поехала за нами, не зная, что ее ждет Оба игрока числятся в системе красно-зеленых с 2012 года.

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил о переезде в столицу вместе со своей мамой Еленой Миранчук.

«Она бросила все, что у нее было: дом, родных, работу, коллектив. И поехала за нами, не зная, что ее ждет. Тогда мама еще не понимала, чего мы стоим, что показываем. По сути, поехала в пустоту. Даже не представляю ее мысли в тот момент», – цитирует Миранчука пресс-служба УЕФА.

До переезда в «Локо» Алексей и Антон Миранчуки числились в системе московского «Спартака».