Бэйл вошел в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан включил форварда Гарета Бэйла в заявку «бланкос» на домашний матч с «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, поединок состоится во вторник, 26 ноября и стартует в 23.00 мск.
вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
нападающие: Гарет Бэйл, Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.