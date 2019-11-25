Бэйл вошел в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ» Ранее валлиец сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, «Реал». В таком порядке», чем вызвал бурю негодования у руководства «сливочных».

Загрузка... Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан включил форварда Гарета Бэйла в заявку «бланкос» на домашний матч с «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, поединок состоится во вторник, 26 ноября и стартует в 23.00 мск. вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе; защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди; полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско; нападающие: Гарет Бэйл, Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.