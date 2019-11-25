Моуринью сравнил «Олимпиакос» и «Тоттенхэм»: Разница не так уж велика - Советский спорт
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25 ноября 2019 22:40ФутболГичунцев Артур

Моуринью сравнил «Олимпиакос» и «Тоттенхэм»: Разница не так уж велика

На данный момент состав лондонского клуба оценивается в 985 млн евро, а «Олимпиакоса» – в 89.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопросы СМИ перед матчем против «Олимпиакоса» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 26 ноября в Лондоне и стартует в 23.00 мск.

«Самое прекрасное в том, что мне не нужны другие игроки. Я доволен теми, что у меня уже есть. Просто нам нужно время. Этих ребят я знаю хорошо, ведь мои команды не раз играли против них. В этом сезоне премьер-лигу нам не выиграть, но мы можем это сделать в следующей кампании. Не обещаю, что так и будет, но мы способны сделать это.

Люблю этот турнир как и все, кто связан с футболом. О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый. Не каждому удается выиграть Лигу чемпионов, а я делал это дважды. Конечно, мечтал бы выиграть турнир и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Пока нужно выйти в 1/8 финала.

У нас есть два матча, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф, на этом мы и сосредоточимся. Но нужно четко понимать, что завтра легко нам не будет. В Афинах была ничья, так что разница в классе между командами не так уж велика. Надеюсь, мы сможем добиться того результата, который выведет нас в 1/8 финала.

Хочу заразить команду страстью, знаниями и опытом. Но все зависит от футболистов, и болельщики должны всегда быть с командой и поддерживать ее. Впереди два важнейших домашних матча, которые мы должны выиграть», – цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

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