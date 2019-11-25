Диего Симеоне: У «Ювентуса» сильный состав и талантливый тренер - Советский спорт
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25 ноября 2019 23:13ФутболШарафудинов Виктор

Диего Симеоне: У «Ювентуса» сильный состав и талантливый тренер

Главный тренер «Атлетико» пообщался с журналистами накануне матча Лиги чемпионов.

После прилета мадридской команды в Турин Диего Симеоне провел пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса».

«Соперник очень силен, – цитирует слова аргентинского тренера Marca. – У «Ювентуса» мощный состав и тренер, способный поставить отличный стиль игры. У «Юве» много выдающихся футболистов, и все они подходят под философию Сарри, поскольку они умеют обращаться с мячом. Считаю я ли их фаворитами Лиги чемпионов? Сейчас об этом слишком рано говорить. Давайте дождемся весны.

Что касается нас, то я не сомневаюсь в том, что мы вернем себе стабильность. Тогда будут и хорошие результаты. Не важно сколько передач подряд делает твоя команда – пять или 30. Об этом потом никто не помнит. Важно – выигрывать».

Матч группы D Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико» состоится 26 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.

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