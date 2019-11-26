Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро-2020

Россия продолжает спокойно готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Правообладателем турнира является УЕФА, и никто другой, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
«Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», – подчеркнул Сорокин.
В понедельник стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря. Также в рекомендациях есть пункт о запрете для России проводить международные турниры в течение 4 лет.
Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группы B, которой выступят сборные Бельгии, России и Дании, а также один четвертьфинал.
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