Зинедин Зидан: Я обожаю Мбаппе, но сейчас он наш соперник Главный тренер «Реала» дал пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Тема интереса мадридского «Реала» к звезде «Пари Сен-Жермен» и сборной Франция Килиану Мбаппе неоднократно всплывала в сообщениях европейских СМИ. Накануне встречи испанского гранда и сильнейшего клуба Франции в Лиге чемпионов главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану вновь пришлось поговорить о талантливом нападающем.

«Я обожаю Килиана Мбаппе, – цитирует Зидан официальный сайт УЕФА. – Это прекрасный парень, помню его с тех пор, как он приезжал сюда на просмотр. Вместе с тем, сейчас он – наш соперник, и добавить тут нечего.

Мы не думаем о реванше, несмотря на крупное поражение в первом туре. Просто хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата. В таких матчах всегда можно доказать, что ты находишься на правильном пути. Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру. Хочу, чтобы моя команда все 90 минут показывала свой лучший футбол. Наступает самый важный период сезона. Нас ждет серьезное испытание – матч против очень сильного соперника. Нужно хорошо подготовиться к матчу и физически, и психологически. А самое главное – не отходить от своей манеры игры».

Матч группы A Лиги чемпионов «Реал» – «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня 26 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.