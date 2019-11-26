Томас Тухель: Будет тяжело, но мои игроки готовы

В первом туре группового турнира Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал» со счетом 3:0. Теперь богатые и знаменитые клубы встретятся в Мадриде, и главный тренер парижан Томас Тухель вновь надеется достигнуть благоприятного результата.
«Будет тяжело, но пришло время доказать, что мы способны добиваться желаемого, – приводит слова немецкого тренера официальный сайт УЕФА. – Я верю в свою команду. Мои игроки готовы к этому матчу.
Мы встречаемся с «Реалом» – командой, которая в последние годы несколько раз выиграла Лигу чемпионов. Это команда высокого уровня и с особой психологией. Это серьезный вызов для нас.
Этот матч будет отличаться от первой игры в Париже. «Сантьяго Бернабеу» – особенный стадион, где играть очень сложно. «Реал» сейчас на ходу, много забивает и почти не пропускает. Но и у нас сбалансированная и опасная команда. Мы готовы к испытанию. Уверен в этом».
Матч «Реал» – «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня 26 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.
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