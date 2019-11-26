Юрий Ганус – о лишении России Евро-2020: Такая вероятность есть - Советский спорт
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26 ноября 2019 01:00ФутболГичунцев Артур

Юрий Ганус – о лишении России Евро-2020: Такая вероятность есть

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому наказать Россию пропуском международных соревнований сроком на четыре года.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о возможных санкциях со стороны WADA.

«Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.

Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже – в середине января, – комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.

Министр спорта говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но выявленные несоответствия касаются всей структуры.

Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено и для спортивных организаций наступят последствия?!

Новый стандарт соответствия кодексу WADA – жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других. Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней – это к вопросу о Санкт-Петербурге», – цитирует Гануса ВВС.

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