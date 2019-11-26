«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ Клуб из Бирмингема выиграл дома со счетом 2:0.

Заключительный матч 13-го тура чемпионата Англии завершился победой «Астон Виллы» над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

Оба гола бирмингемцы забили в первом тайме. На 32-й минуте Конор Хурихэйн открыл счет ударом левой со штрафного, а на 36-й после его передачи с близкого расстояния поразил цель Анвар Эль-Гази.

Эта победа прервала серию «Астон Виллы» из трех поражений. Заодно команда выбралась из зоны вылета и после 13 туров занимает 15-е место с 14 очками.

«Ньюкасл» идет на 14-й позиции, и в активе «сорок» на одно очко больше.

В следующем туре «Ньюкасл» 30 ноября примет «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» 1 декабря сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».