Гвардиола оценил игру Зинченко Украинец выступает за «горожан» с 2016 года. В чемпионате России он играл за «Уфу».

Загрузка...

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен выступлением полузащитника Александра Зинченко.

«В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям», – цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 22-летний хавбек отыграл 9 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. На данный момент он находится в лазарете из-за травмы и пропустит матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов.