Гвардиола оценил игру Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен выступлением полузащитника Александра Зинченко.
«В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям», – цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
В текущем сезоне 22-летний хавбек отыграл 9 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. На данный момент он находится в лазарете из-за травмы и пропустит матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов.
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