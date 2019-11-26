Монтелла продолжит работу в «Фиорентине» Флорентийский клуба пока не собирается менять тренера.

Загрузка...

Генеральный менеджер «Фиорентины» Джо Бароне подтвердил, что Винценцо Монтелла продолжит работу в клубе в качестве главного тренера, несмотря на серию неудачных результатов, сообщает Football Italia.

Прошлый раз флорентийцы побеждали еще 30 октября, одолев в гостях «Сассуоло» со счетом 1:2. Далее была домашняя ничья с «Пармой» (1:1) и два выездных поражения – 2:5 от «Кальяри» и 0:1 от «Вероны» (в минувшее воскресенье). Но несмотря на все трудности Бароне пока не намерен увольнять Монтеллу.

«Летом мы решили продлить отношения с Винценцо, чтобы сохранить стабильность и спокойствие, – заявил менеджер. – Мы продолжаем двигаться по этому пути, и тренер может быть уверен в поддержке в поддержке руководства клуба».

Следующий матч чемпионата Италии «Фиорентина» проведет на своем поле в субботу 30 ноября против «Лечче».