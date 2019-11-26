Ван Бастена наказали за нацистское приветствие Бывшего тренера сборной Голландии отстранили от работы на канале Fox Sport.

Скандальный эпизод произошел 23 ноября в прямом эфире Fox Sport после матча чемпионата Голландии «Аякс» – «Эраклес», который завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Марко Ван Бастен должны был взять интервью у кромки поля у немецкого тренера проигравшей команды Франка Вормута и перед началом беседы неожиданно произнес характерное нацистское приветствие.

В Голландии шутку не оценили. Fox Sport в последствии назвал поведение своего эксперта «глупым и непозволительным». Ван Бастен извинился, но от эфиров его отстранили, сообщает Goal.com. Пока, правда, только на одну неделю. Штраф, который заплатит знаменитый нападающий «Милана», направят в голландский институт исследований войны, холокоста и геноцида.