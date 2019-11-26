Ван Бастена наказали за нацистское приветствие - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 02:14ФутболШарафудинов Виктор

Ван Бастена наказали за нацистское приветствие

Бывшего тренера сборной Голландии отстранили от работы на канале Fox Sport.

Скандальный эпизод произошел 23 ноября в прямом эфире Fox Sport после матча чемпионата Голландии «Аякс» – «Эраклес», который завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Марко Ван Бастен должны был взять интервью у кромки поля у немецкого тренера проигравшей команды Франка Вормута и перед началом беседы неожиданно произнес характерное нацистское приветствие.

В Голландии шутку не оценили. Fox Sport в последствии назвал поведение своего эксперта «глупым и непозволительным». Ван Бастен извинился, но от эфиров его отстранили, сообщает Goal.com. Пока, правда, только на одну неделю. Штраф, который заплатит знаменитый нападающий «Милана», направят в голландский институт исследований войны, холокоста и геноцида.

Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ» В продаже со вторника свежий номер (№35) самого читаемого спортивного издания страны – «Советский спорт – Футбол». Главный редактор Николай Яременко кратко рассказывает об основных материалах номера. 25.11.2019 10:00 Футбол
Еще по теме:
Обложка еженедельника «СовСпорт Футбол» будет посвящена победе «Спартака» над ЦСКА (фото) Жоаозиньо: В Турцию ехать не страшно, нас будут хорошо охранять Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на поле
Влашич, Крыховяк или Шалимов: кто стал главным героем 17-го тура «Советский спорт» – о главных героях 17-го тура РПЛ. 25.11.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Алексей Егоров проведет бой с Арсеном Гуламиряном Егоров победил экс-претендента на титул чемпиона мира Кайоде Субботние бои Папина и Егорова отменены из-за травм
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Чемпион разучился побеждать. ЦСКА проиграл «Автомобилисту» ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах – черный ноябрь красно-синих. В Уфе непримиримые соперники по «зеленому дерби» выдали красочный спектакль. Об этом в обзоре дня от «Советского спорта». 24.11.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Евгений Ловчев: Если РФС уберет провокаторов, завтра про Дзюбу будет скандировать весь стадион Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 17-го тура РПЛ и обсуждает самые горячие темы российского футбола. 25.11.2019 16:00 Футбол
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
02:14 Футбол Ван Бастена наказали за нацистское приветствие
02:00 Дмитрий Губерниев: Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение
01:50 Фигурное катание Авербух выступил в защиту Ягудина
01:34 Футбол Монтелла продолжит работу в «Фиорентине»
01:30 Футбол Гвардиола оценил игру Зинченко
01:04 Футбол «Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ
01:00 Футбол Юрий Ганус – о лишении России Евро-2020: Такая вероятность есть
00:48 Футбол СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью
00:35 Футбол Томас Тухель: Будет тяжело, но мои игроки готовы
00:33 Футбол «Зенит» – «Спартак». «Матч ТВ» не покажет дерби, зрителям предложат биатлон
00:20 Футбол Зинедин Зидан: Я обожаю Мбаппе, но сейчас он наш соперник
00:03 Футбол Сорокин – о возможных санкциях со стороны WADA: Россия продолжает готовиться к Евро
23:29 Олимпиада Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию
23:13 Футбол Диего Симеоне: У «Ювентуса» сильный состав и талантливый тренер
23:05 Олимпиада СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года
22:50 Футбол Маурицио Сарри: Состояние Роналду улучшается
22:40 Футбол Моуринью сравнил «Олимпиакос» и «Тоттенхэм»: Разница не так уж велика
22:30 Баскетбол Димитрис Итудис: Мы достигли некоторых исторических цифр
22:18 Хоккей СКА обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу кряду
22:05 Хоккей «Авангард» обыграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array