«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов Начало матча – 20:55 (мск).

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«Локомотив» сыграет дома с «Байером» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

После четырех туров у обеих команд по три очка. При этом вице-чемпионы России опережают немцев за счет победы в очном матче в Леверкузене (2:1).

Тогда у «Локомотива» отличились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а «Байер» забил после срезки в свои ворота защитника Бенедикта Хеведеса.

Напомним, в группе D с десятью очками лидирует «Ювентус», уже обеспечивший себе выход в плей-офф. На три очка меньше у «Атлетико».

Матч «Локомотив» – «Байер» пройдет 26 ноября на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало игры – 20:55 (мск).