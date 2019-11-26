Валерий Газзаев: В истории спорта не было такого жесткого наказания - Советский спорт
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26 ноября 2019 12:25Футбол

Валерий Газзаев: В истории спорта не было такого жесткого наказания

Россия может быть отстранена от участия в международных турнирах на четыре года.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев – о возможном решении Исполкома WADA лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных международных соревнованиях.

- Если говорить о самих рекомендациях комитета WADA, в частности, о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то, прежде всего, отмечу, что в истории спорта не было такого жесткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно той страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав, - передает слова Газзаева «РИА Новости».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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