Рифат Жемалетдинов: Если победим «Байер», поедем в Мадрид играть за второе место

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов перед матчем с «Байером» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о победе немцев над «Атлетико» (2:1) в предыдущем туре.
«Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами, – приводят «Известия» слова 23-летнего игрока. – Зато, если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе».
После четырех туров «Ювентус» лидирует в группе D с десятью очками, у «Атлетико» – семь очков, у «Локомотива» и «Байера» – по три. В пятом туре 26 ноября «Локомотив» примет «Байер», а «Ювентус» сыграет дома с «Атлетико».
Отметим, что в Леверкузене «Локомотив» победил «Байер» (2:1), за счет этого опережает немцев в турнирной таблице.
Матч «Локомотив» – «Байер» пройдет 26 ноября на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало игры – 20:55 (мск).
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