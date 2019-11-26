Дмитрий Булыкин: «Байер» будет идти вперед и много атаковать - Советский спорт
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26 ноября 2019 12:53ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Булыкин: «Байер» будет идти вперед и много атаковать

«Локомотив» сыграет с «Байером» в Лиге чемпионов.

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче с «Байером» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нас ждет игра на результат, – приводят «Известия» слова Булыкина. – «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники».

Напомним, благодаря победе в первом туре в Леверкузене (2:1) «Локомотив» опережает «Байер» в турнирной таблице несмотря на то, что у обеих команд по три очка.

Отметим, что Булыкин выступал за «Локомотив» с 1997 по 2000 годы, а за «Байер» – в 2007-2008 годах.

Матч «Локомотив» – «Байер» пройдет 26 ноября на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало игры – 20:55 (мск).

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