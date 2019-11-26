«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленой форме - Советский спорт
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26 ноября 2019 13:11Футбол

«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленой форме

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится сегодня в Москве.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», футболисты российского клуба выйдут на матч с немецким «Байером» в зеленой форме.

Напомним, что после четырех матче группового этапа «Локомотив» набрал три очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Байер», имея в активе также три очка, расположился на четвертом месте.

Первая встреча двух команд, которая состоялась в Леверкузене, завершилась победой московской команды со счетом 2:1.

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