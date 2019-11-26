Дмитрий Сенников: В матче с «Локомотивом» - инициатива останется за «Байером» Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников - о предстоящей игре против «Байера» в Лиге чемпионов.

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- Мне кажется, что леверкузенцы будут играть в своей излюбленной манере - в атакующий футбол. Обратите внимание, что в Мадриде они имели преимущество территориальное, владели мячом, атаковали. Считаю, что так же будет в матче с «Локомотивом» - инициатива останется за немецкой командой. Надеюсь, что «Локомотив» возьмет очки хотя бы в одной из домашних игр Лиги чемпионов, -приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что после четырех матчей группового этапа «Локомотив» набрал три очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Байер», имея в активе также три очка, расположился на четвертом месте.

Первая встреча двух команд, которая состоялась в Леверкузене, завершилась победой московской команды со счетом 2:1.