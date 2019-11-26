Алексей Сафонов: Не стоит исключать момент, что на Евро будем выступать под нейтральным флагом Футбольный агент уверен, что «дыма без огня не бывает».

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Российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что сборная России по футболу может провести ближайший чемпионат Европы под нейтральным флагом. Об этом сообщает News.ru.

– Дыма без огня не бывает. У нас ведь были моменты, когда мы на Олимпиаде выступали под нейтральным флагом. Сейчас не стоит исключать тот момент, что на Евро мы также будем под ним выступать, хотя это будет не очень приятно. Но чтобы реально оценивать угрозу такого решения для российской команды – надо быть внутри всего это разбирательства. Посмотрим на то, какие решения будут приняты до конца этого года, – cказал Сафонов.

Напомним, что сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, набрав в общей сложности 24 очка и заняв второе место в группе I.