Три клуба РПЛ и молодежная сборная России сыграют на Кубке ФНЛ Турнир пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре.

Загрузка...

Стал известен состав участников традиционного Кубка ФНЛ, который пройдет во время зимней паузы в чемпионате на Кипре.

В предстоящем турнире примут участие три клуба РПЛ («Крылья Советов», «Тамбов» и «Урал), молодежная сборная России, три представителя ПФЛ («КАМАЗ», «Родина», СКА), «Рига» (Латвия) и восемь команд ФНЛ.

Состав групп:

Группа A: «Ротор» (Волгоград), «Енисей» (Краноярск), молодежная сборная России, «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Группа B: «Химки» (Московская область), «Факел» (Воронеж), «Урал» (Екатеринбург), «Родина» (Москва)

Группа C: «Чертаново» (Москва), «Томь» (Томск), «Тамбов» (Тамбов), «Крылья Советов» (Самара)

Группа D: «Шинник» (Ярославль), «Мордовия» (Саранск), «Рига» (Рига), СКА (Ростов-на-Дону)

Определен состав участников Кубка ФНЛ 2020, который пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года. pic.twitter.com/3Saftpd11y — ФНЛ (@FNLeague) November 26, 2019

Напомним, турнир пройдет с 14 по 27 февраля на Пафосе.