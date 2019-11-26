Три клуба РПЛ и молодежная сборная России сыграют на Кубке ФНЛ - Советский спорт
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26 ноября 2019 15:24ФутболЛипкин Антон

Три клуба РПЛ и молодежная сборная России сыграют на Кубке ФНЛ

Турнир пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре.

Стал известен состав участников традиционного Кубка ФНЛ, который пройдет во время зимней паузы в чемпионате на Кипре.

В предстоящем турнире примут участие три клуба РПЛ («Крылья Советов», «Тамбов» и «Урал), молодежная сборная России, три представителя ПФЛ («КАМАЗ», «Родина», СКА), «Рига» (Латвия) и восемь команд ФНЛ.

Состав групп:
Группа A: «Ротор» (Волгоград), «Енисей» (Краноярск), молодежная сборная России, «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Группа B: «Химки» (Московская область), «Факел» (Воронеж), «Урал» (Екатеринбург), «Родина» (Москва)
Группа C: «Чертаново» (Москва), «Томь» (Томск), «Тамбов» (Тамбов), «Крылья Советов» (Самара)
Группа D: «Шинник» (Ярославль), «Мордовия» (Саранск), «Рига» (Рига), СКА (Ростов-на-Дону)

Напомним, турнир пройдет с 14 по 27 февраля на Пафосе.

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