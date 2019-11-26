«Давайте дождемся исхода этой истории». Александр Медведев - о возможном переносе финала ЛЧ-2020/21 Генеральный директор «Зенита» - о возможном лишении Санкт-Петербурга провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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- Давайте дождемся исхода этой истории. Нет смысла гадать на кофейной гуще. Впереди еще две недели. Выясним, каким будет решение и поймем, что делать, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.