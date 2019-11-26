«Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА - Советский спорт
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26 ноября 2019 16:14ФутболШарафудинов Виктор

«Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА

Юные железнодорожники уступили дома со счетом 1:3.

Матч пятого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» – «Байер» завершился со счетом 1:3.

На 65-й минуте Илья Петухов открыл счет, реализовал пенальти, однако в концовке матча юные железнодорожники пропустили трижды. Ханс Анапак-Бака восстановил равновесие на 76-й, а затем Абдул Фесенмайер сделал дубль (80-я и 90+3).

Из-за этого поражения «Локомотив» опустился на последние место в группе D. У москвичей столько же очков, сколько у сверстников из «Байера» (по 4), но немецкая команда располагается выше по личным встречам.

У лидеров группы D «Ювентуса» и «Атлетико» по 9 очков, а потому у «Локомотива» и «Байера» уже нет шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги.

Матчи последнего тура «Байер» – «Ювентус» и «Атлетико» – «Локомотив» состоятся 11 декабря.

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