Хаби Алонсо оправдан судом по делу о налоговых преступлениях Прокуратура просила для спортсмена два с половиной года лишения свободы.

Cуд Мадрида оправдал бывшего полузащитника «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях с 2010 по 2012 год. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

В соответствии с решением, суд освобождает Алонсо и двух других обвиняемых от уголовной ответственности: его налогового советника Ивана Залдуа и администратора консалтинговой компании Игнаси Маэстре.

По версии стороны обвинения, правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо. Стражи порядка не исключали, что спортсмен совершил мошенничество на сумму около двух миллионов евро.

На данный момент двукратный чемпион Европы и Лиги чемпионов является главным тренером второй команды «Реал Сосьедад».