Юлиус Гудачек: Никто не хочет встречаться с ЦСКА в первом раунде плей-офф Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек – о том, что ни у кого нет желания встретиться с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Загрузка...

- Тот, кто хочет выиграть Кубок Гагарина должен одинаково хорошо играть как дома, так и на выезде. Но никто не хочет встречаться с ЦСКА в первом раунде. Ведь армейцы наряду с «Ак Барсом» - лучшие команды лиги. Поэтому, думаю, если ты избежишь восьмого места в конференции, то потом в плей-офф перед тобой открыты все дороги, - приводит слова Гудачека официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Спартак» набрал 40 очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.