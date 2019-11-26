Черышев не поможет «Валенсии» в игре против «Челси» Россиянин не попал в заявку на матч Лиги чемпионов.

Новости СМИ2 Испанская «Валенсия» обнародовала список из 19 игроков, готовящихся к матчу Лиги чемпионов против «Челси». Дениса Черышева среди них не оказалось. 28-летний атакующий полузащитник из-за мышечной травмы пропустил оба ноябрьских матча сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы, а также две последних игры своего клуба в чемпионате Испании. Матч группы H Лиги чемпионов «Валенсия» – «Челси» состоится 27 ноября.