«Динамо» выиграло дело на 750 тысяч евро - Советский спорт
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26 ноября 2019 17:10ФутболШарафудинов Виктор

«Динамо» выиграло дело на 750 тысяч евро

Московский клуб не будет доплачивать «Кельну» за переход Константина Рауша.

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что суд города Москвы по итогам слушаний, длившихся с начала марта нынешнего года, признал недействительным агентский договор между компанией «Голден Тойз» и ФК «Динамо-Москва», связанный с оформлением перехода Константина Рауша из немецкого «Кельна» в московский клуб в январе 2018 года.

Юристам клуба РПЛ удалось доказать, что сделка носила мнимый характер, а «Голден Тойз» по факту не принимал никакого участия и не оказывал никаких услуг в трансфере футболиста. Таким образом, с клуба сняты обязательства по выплате суммы в 750 000 евро.

Завершение судебного процесса прокомментировал заместитель Генерального директора клуба по правовым вопросам: «Процесс рассмотрения данного дела был очень сложным, ведь все документы были подписаны, включая акты и отчеты. Тем не менее, нам удалось доказать, что сделка была совершена только на бумаге с целью перевода денежных средств за услуги, которые никогда не оказывались».

По данным сайта Transfermarkt трансфер Рауша обошелся «Динамо» в 1,5 млн евро.

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