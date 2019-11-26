«Динамо» выиграло дело на 750 тысяч евро

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что суд города Москвы по итогам слушаний, длившихся с начала марта нынешнего года, признал недействительным агентский договор между компанией «Голден Тойз» и ФК «Динамо-Москва», связанный с оформлением перехода Константина Рауша из немецкого «Кельна» в московский клуб в январе 2018 года.
Юристам клуба РПЛ удалось доказать, что сделка носила мнимый характер, а «Голден Тойз» по факту не принимал никакого участия и не оказывал никаких услуг в трансфере футболиста. Таким образом, с клуба сняты обязательства по выплате суммы в 750 000 евро.
Завершение судебного процесса прокомментировал заместитель Генерального директора клуба по правовым вопросам: «Процесс рассмотрения данного дела был очень сложным, ведь все документы были подписаны, включая акты и отчеты. Тем не менее, нам удалось доказать, что сделка была совершена только на бумаге с целью перевода денежных средств за услуги, которые никогда не оказывались».
По данным сайта Transfermarkt трансфер Рауша обошелся «Динамо» в 1,5 млн евро.
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