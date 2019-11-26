Вячеслав Караваев: «Постараемся победить и «Лион», и «Спартак» Защитник дал комментарий о предстоящих матчах «Зенита».

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Накануне матча Лиги чемпионов против «Лиона» Вячеслав Караваев пообщался с корреспондентом пресс-службы «Зенита». На вопрос о том, какая игра более важна (против «Лиона» или против «Спартака»), 24-летний защитник ответил, что в команде не принято делить игры по такому

«Мы постараемся победить в каждом из этих матчей, – ответил Караваев. – Чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, нам удастся добиться положительного результата. У «Лиона» сильные игроки в атаке, но есть и слабые стороны, о которых нам подскажет тренерский штаб. Если сравнивать «РБ Лейпциг» и «Лион», то это две разные команды, хотя обе очень сильны в атаке. А чемпионаты России и Франции мне сложно сравнить».

В активе Караваева 8 матчей и один гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» состоятся 27 ноября. Начало в 20:55 по московскому времени.