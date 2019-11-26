Сергей Семак: Понимаем, что в матче с «Лионом» нам нужна только победа Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о предстоящем домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

- Мы понимаем, что отстаем от «Лиона» и что нам нужна только победа, но это никак не сказывается на команде – мы выходим побеждать в каждой игре, иногда это получается, иногда нет, - приводит слова Семака пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоится в среду, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

После четырех матчей группового этапа «Зенит», набрав четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. «Лион», имея в активе семь очков, расположился на втором месте.

Отметим, что первый матч команд, который прошел в Лионе, завершился вничью со счетом 1:1.