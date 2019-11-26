Месси готовится к 700-му матчу за «Барселону» Игра против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов станет для аргентинца юбилейной.

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Официальный твиттер испанской «Барселоны» сообщает, что игра против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов станет для Лионеля Месси 700-й за каталонский клуб.

В предыдущих 699 играх аргентинец забил 612 голов и сделал 235 результативные передачи. Месси дебютировал в главной команде «Барселоны» в 17-летнем возрасте в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» 16 октября 2004 года.

Матч группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» – «Боруссия» состоится 27 ноября.