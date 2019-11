Месси готовится к 700-му матчу за «Барселону»

Официальный твиттер испанской «Барселоны» сообщает, что игра против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов станет для Лионеля Месси 700-й за каталонский клуб.

