Юрген Клопп: Поставил бы я на победу «Ливерпуля» со счетом 3:0? Я немец, мы не делаем ставок Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о предстоящем домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи».

- Поставил бы я на победу «Ливерпуля» со счетом 3:0? Я немец, мы не делаем ставок. Не даем просто так свои деньги другим людям. Об игре на тотализаторе я не знаю ничего. Результат 3:0 меня бы устроил, но пока мне трудно представить, что все закончится именно так, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоится в среду, 27 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

После четырех матчей группового этапа «Ливерпуль», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы Е. «Наполи», имея в активе восемь очков, расположился на втором месте.

Отметим, что первый матч команд, который прошел в Неаполе, завершился победой итальянской команды со счетом 2:0.