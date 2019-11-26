Луис Кавани: Сказал сыну, что он не выиграет Лигу чемпионов в составе «ПСЖ» 32-летний уругвайский нападающий выступает за парижан с 2013 года.

Луис Кавани, сын которого играет во французском «ПСЖ», заявил, что не верит в победу его команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Он надеется увидеть Эдинсона в скором будущем в другом клубе, где у него будет больше шансов взять престижный европейский турнир.

– Если вы придете в гости к Эдинсону, то увидите его стол для барбекю, на котором он написал: «Пари Сен-Жермен – чемпион Европы 2019». Я чуть не расхохотался, когда это увидел. Он, вроде, не заметил, но придет день, когда надпись нужно будет стирать. Он отчаянно желает выиграть Лигу чемпионов. Я сказал ему, что во Франции он завоюет все внутренние трофеи, но никогда не станет победителем Лиги чемпионов. Потратить огромные деньги на трансферы – не значит выиграть этот турнир, – сказал Луис в эфире Movistar.

В нынешнем сезоне 32-летний уругваец провел в текущем сезоне 9 матчей, в которых забил 2 гола. В Лиге чемпионов парижский клуб гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 12 очков после четырех сыгранных туров.