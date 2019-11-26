Клопп – лучший клубный тренер по версии IFFHS в 2019 году

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером 2019 года по версии международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
Немецкий специалист возглавил список, получив от журналистов и экспертов 369 очков. Вторым стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а замкнул тройку лучших рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг.
В этом году Клопп помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Это случилось впервые за 14 лет.
Полный список выглядит так:
1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100
3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82
4. Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм Хотспур») – 43
5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32
6. Маурицио Сарри («Ювентус») – 16
7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10
8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8
9. Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус») – 7
10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.