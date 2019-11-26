Клопп – лучший клубный тренер по версии IFFHS в 2019 году Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером 2019 года по версии международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Немецкий специалист возглавил список, получив от журналистов и экспертов 369 очков. Вторым стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а замкнул тройку лучших рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг.

В этом году Клопп помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Это случилось впервые за 14 лет.

Полный список выглядит так:

1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82

4. Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм Хотспур») – 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32

6. Маурицио Сарри («Ювентус») – 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10

8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8

9. Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус») – 7

10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.