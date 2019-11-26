Трансфер Ибрагимовича вынуждает «Милан» расстаться с Пентеком Об этом сообщает Calcio Mercato.

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«Милан» продолжает переговоры о возвращении шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Согласно источнику, спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини недоволен игрой польского нападающего Кшиштофа Пентека и готов продать его в зимнее трансферное окно. Отмечается, что вырученные средства функционер направит на подписание Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне Пентек отыграл 13 матчей в серии А и забил 3 гола. Что касается 38-летнего шведа, то он выступал за красно-черных с 2010 по 2012 год.