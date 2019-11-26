Тодибо может перейти в «Ювентус» Француз выходил в составе «Барселоны» лишь четыре раза.

«Ювентус» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Жан-Клеру Тодибо. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на портале Calcio Mercato.

Отмечается, что игрок уже был близок к переходу в итальянский клуб. Однако он выбрал для продолжения своей карьеры каталонский клуб. Возможно, в ближайшее трансферное окно переговоры возобновятся. Также говорится об интересе немецкого «Байера».

Жан-Клер Тодибо выступает за Барселону с января этого года. За это время он сыграл в четырех матча чемпионата Испании, заработав две желтые карточки. Контракт защитника рассчитан до июня 2023 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.