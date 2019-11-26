Юлиан Нагельсманн: Вернер всегда создаст себе момент для взятия ворот Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн в преддверии матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» поделился мнением о нападающем команды Тимо Вернере.

- Тимо Вернер - очень опасный форвард, о чем говорит и статистика. Если давать ему поддержку, он всегда создаст себе момент для взятия ворот. Уверен, что его результативность будет только повышаться по ходу сезона, - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча «Лейпциг» - «Бенфика» состоится завтра, 27 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «Лейпциг» с девятью очками лидирует в турнирной таблице группы G. «Бенфика» c тремя очками занимает последнее место.

Отметим, что первый матч команд, который прошел в Лиссабоне, завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.