Около 100 болельщиков «Лиона» приехало поддержать команду в матче с «Зенитом» Матч состоится в эту среду.

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Французский «Лион» в гостевой игре группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского «Зенита» поддержат около 100 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в эту среду команды сыграют на стадионе «Газпром арене» в 20.55 по московскому времени.

После четырех сыгранных туров французы располагаются на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Российская команда находится на третьей строчке, одержав одну победу и ничью.