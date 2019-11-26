Тренер «Лиона»: У «Зенита» очень сильная атака В 1-м туре команды не смогли выявить победителя (1:1).

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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о составе «Зенита» в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится в среду, 27 ноября и пройдет на домашней арене российского клуба. Начало поединка – 20.55 мск.

«У «Зенита» очень сильная атака: Артем Дзюба, Сердар Азмун. Против этой команды сложно комбинировать и маневрировать. Считаю, дома «Лион» провел хороший матч, хоть там и пришлось сравнивать счет во втором тайме. У обеих команд есть и сильные, и слабые стороны. Главное, кто как ими воспользуется», – цитирует специалиста Sport24.ru.