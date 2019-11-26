Поттер продлил контракт с «Брайтоном» Соглашение действует до 2025 года.

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Английской «Брайтон» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Грэмом Поттером. Новое трудовое соглашение между 44-летним специалистом и «чайками» рассчитано до лета 2025 года.

Председатель совета директоров команды Тони Блум сказал, что руководство довольно стартом текущего сезона и уверено, что наставник сможет сохранить команду в АПЛ и приблизить ее к первой половине турнирной таблицы в ближайшие годы.

Поттер возглавил «Брайтон» этим летом, заключив с клубом четырехлетний контракт. Однако первые шесть месяцев работы специалиста настолько впечатлили руководство, что ему предложили продлить сотрудничество еще на один год. На данный момент «Брайтон» с 15 набранными очками идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.

В прошлом сезоне Поттер тренировал валлийский «Суонси», с которым занял десятое место в Чемпионшипе.