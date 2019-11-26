Бекхэм предлагает работу Виейра - Советский спорт
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26 ноября 2019 20:22ФутболШарафудинов Виктор

Бекхэм предлагает работу Виейра

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции может трудоустроиться в MLS.

Журналист американского телеканала CBS Роджер Гонсалес на своей странице в твиттере сообщил, что Патрик Виейра может возглавить клуб «Интер Майами», который дебютирует в MLS в следующем году. «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

С июня 2018 года по настоящее время Виейра тренирует клуб французской Лиги 1 «Ницца». В данный момент команда из курортного города занимает в чемпионате Франции 15-е место с 17 очками после 14 туров. В прошлом сезоне «Ницца» финишировала седьмой и не попала в еврокубки.

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