Бекхэм предлагает работу Виейра

Журналист американского телеканала CBS Роджер Гонсалес на своей странице в твиттере сообщил, что Патрик Виейра может возглавить клуб «Интер Майами», который дебютирует в MLS в следующем году. «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Regarding the Inter Miami coaching search, a name I keep hearing come up is Patrick Vieira. Former NYCFC coach who is currently at struggling Nice in Ligue 1.



Arsenal legend and World Cup winner has Nice in 15th place, losing three of its last five.