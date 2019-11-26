Мусса Дембеле – об игре с «Зенитом»: Понимаем, что «Лиону» предстоит решающий матч - Советский спорт
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26 ноября 2019 21:15ФутболГичунцев Артур

Мусса Дембеле – об игре с «Зенитом»: Понимаем, что «Лиону» предстоит решающий матч

В 1-м туре команды не смогли выявить победителя (1:1).

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле дал комментарий перед матчем с «Зенитом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы понимаем, что предстоит решающий матч, но при этом мы не собираемся излишне давить на самих себя. Нам будет непросто без Мемфиса Депая (нападающий из-за травмы не сыграет в Санкт-Петербурге), но уверен, что мы все равно сможем удачно сыграть в атаке. Да, я пока в этой Лиге чемпионов не забивал, но это меня не очень беспокоит. Я знаю, что делал все возможное и помогал команде», – цитирует игрока Sport24.ru.

«Зенит» и «Лион» сыграют 27 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча стартует в 20.55 мск.

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