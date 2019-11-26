Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю» Шведский нападающий собирается купить часть акций шведского клуба.

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Златан Ибрагмиович на своей странице в Истаграме опубликовал видео, в котором на футболке шведского клуба «Хаммарбю» появлялась его фамилия. Сразу начались разговоры о том, что 38-летний нападающий собирается вернуться на родину, но в шведском клубе эти слухи оперативно опровергли.

Смысл послания Златана объяснил Tuttomercatoweb. По сведениям итальянского сайта, Ибрагимович собирается стать совладельцем «Хаммарбю», купив часть акций футбольного клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @hammarbyfotboll Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Ноя 2019 в 10:36 PST

14 ноября бывший игрок сборной Швеции объявил, что не будет продлевать контракт с командой MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». СМИ сватали Ибрагимовича в «Милан», «Фиорентину» и «Тоттенхэм».

В чемпионате Швеции нынешнего года «Хаммарбю» занял третье место и летом следующего года выступит в квалификации Лиги Европы.