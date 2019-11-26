Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю»

Златан Ибрагмиович на своей странице в Истаграме опубликовал видео, в котором на футболке шведского клуба «Хаммарбю» появлялась его фамилия. Сразу начались разговоры о том, что 38-летний нападающий собирается вернуться на родину, но в шведском клубе эти слухи оперативно опровергли.
Смысл послания Златана объяснил Tuttomercatoweb. По сведениям итальянского сайта, Ибрагимович собирается стать совладельцем «Хаммарбю», купив часть акций футбольного клуба.
14 ноября бывший игрок сборной Швеции объявил, что не будет продлевать контракт с командой MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». СМИ сватали Ибрагимовича в «Милан», «Фиорентину» и «Тоттенхэм».
В чемпионате Швеции нынешнего года «Хаммарбю» занял третье место и летом следующего года выступит в квалификации Лиги Европы.
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