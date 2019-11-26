«Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на участие в еврокубках - Советский спорт
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26 ноября 2019 22:47ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на участие в еврокубках

Встреча прошла в Москве.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Байер» завершился в пользу гостей 2:0.

Леверкузенский клуб одержал победу благодаря точному удару полузащитника Свена Бендера. Еще один мяч на счету российского хавбека Рифата Жемалетдинова. Он отметился автоголом.

Уступив в сегодняшней игре, команда Юрия Семина лишилась шансов на участие в еврокубках в этом сезоне. На данный момент его подопечные занимают последнее, 4-е место в группе D и не смогут изменить свое положение даже в случае победы над «Атлетико».

Встречу с мадридским клубом «Локо» проведет 11 декабря, а «Байер» встретится в тот же день с «Ювентусом».

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Локомотив» – «Байер» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 11, автогол Жемалетдинов, 0:2 – 54 Бендер.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Миранчук, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Эдер (Смолов, 77).

«Байер»: Градецки, Та, Рецос, Бендер, Венделл, Демирбай (Бендер, 90), Бельараби (Аларио, 77), Диаби, Арангис, Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.

Предупреждения: Хеведес (42), Игнатьев (67), Чорлука (67), Венделл (77), Баринов (83).

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