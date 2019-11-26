«Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью, что вывело «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов В Стамбуле завершился матч группы A.

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«Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью со счетом 1:1. Игра состоялась в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Турции долго вел в счете после гола Адема Бюйюка на 11-минуте, но в компенсированное время второго тайма Крепин Диатта сравнял счет (90+2).

Что любопытно, отыгравшись, игроки бельгийского клуба остались вдевятером. Диатта получил второе предупреждение за то, что слишком бурно праздновал свой гол, а Клинтон Мата был таким же образом наказан за протест.

У «Брюгге» после пяти туров три очка, а у «Галатасарая» – два. Ни те, ни другие не побеждали на групповой стадии и не могут догнать занимающий второе место «Реал». Это значит, что мадридский клуб гарантировал себе место в плей-офф еще до выхода на поле в выездном матче против «Пари Сен-Жермен».

В последнем туре группового этапа 11 декабря «Пари Сен-Жермен» примет «Галатасарай», а «Брюгге» – «Реал».