«Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью, что вывело «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 22:59ФутболШарафудинов Виктор

«Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью, что вывело «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов

В Стамбуле завершился матч группы A.

«Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью со счетом 1:1. Игра состоялась в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Турции долго вел в счете после гола Адема Бюйюка на 11-минуте, но в компенсированное время второго тайма Крепин Диатта сравнял счет (90+2).

Что любопытно, отыгравшись, игроки бельгийского клуба остались вдевятером. Диатта получил второе предупреждение за то, что слишком бурно праздновал свой гол, а Клинтон Мата был таким же образом наказан за протест.

У «Брюгге» после пяти туров три очка, а у «Галатасарая» – два. Ни те, ни другие не побеждали на групповой стадии и не могут догнать занимающий второе место «Реал». Это значит, что мадридский клуб гарантировал себе место в плей-офф еще до выхода на поле в выездном матче против «Пари Сен-Жермен».

В последнем туре группового этапа 11 декабря «Пари Сен-Жермен» примет «Галатасарай», а «Брюгге» – «Реал».

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ЦСКА – обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович. 23.11.2019 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Энтони Джошуа: Бой с Руисом станет одним из культовых в истории бокса Ковалев хочет реванш с Альваресом Деонтей Уайлдер: Фьюри следующий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Вячеслав Караваев: Французы не похожи на «Лейпциг» Защитник «Зенита» в последнее время набрал приличную форму, и против «Лиона» должен сыграть важную роль. 26.11.2019 22:08 Футбол Сергеев Иван
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны Команда Юрия Семина сначала забила сама себе, а после перерыва попросту была переиграна гостями из Леверкузена, которые еще сохраняют шансы на плей-офф Лиги чемпионов. 26.11.2019 22:48 Футбол Мощенко Захар
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:28 Футбол Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке
23:18 Теннис Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года
22:59 Футбол «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью, что вывело «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов
22:47 Футбол «Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на участие в еврокубках
22:27 Футбол «Манчестер Сити» и «Шахтер» объявили составы на матч Лиги чемпионов
22:14 Футбол «Ювентус» – «Атлетико». Роналду начнет матч с первых минут
22:12 Хоккей Московское «Динамо» победило «Локомотив» с крупным счетом
22:02 Футбол «Реал» – «ПСЖ». Стартовые составы
21:54 Хоккей «Амур» проиграл «Йокериту»
21:41 Хоккей «Адмирал» обыграл в Минске «Динамо», уступая в две шайбы по ходу матча
21:33 Футбол Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч»
21:24 Футбол Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю»
21:18 Хоккей «Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо»
21:15 Футбол Мусса Дембеле – об игре с «Зенитом»: Понимаем, что «Лиону» предстоит решающий матч
21:12 Хоккей Андрей Мартемьянов после поражения от «Торпедо»: К нашим парням у меня особых претензий нет
20:55 Футбол «Локомотив» (Россия) – «Байер» (Германия) - 0:2. Как это было
20:52 Хоккей Голдобин вернулся в «Ванкувер»
20:46 ММА Президент UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона
20:42 Футбол Моуринью установит новый рекорд
20:38 Хоккей Илья Воробьев – о поражении «Барысу»: В большинстве мы сами и не дотерпели
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array