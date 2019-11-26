Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке Главный тренер «Наполи» дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Загрузка...

К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов «Наполи» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти. Опровергать эти слухи Анчелотти пришлось на предматчевой пресс-конференции, сообщает Football Italia.

«Я могу заверить, что в клубе царит полная гармония, – заявил трехкратный победитель Лиги чемпионов. – Вот почему я никогда не думал об отставке. Я вообще никогда не думаю о вероятности увольнения. За 30 лет своей тренерской карьеры в каждой своей команде я всегда доверял руководителям и футболистам. Ничего в этом плане не изменилось. Естественно, нам нужно улучшать игру и результаты. И нам по силам этого добиться».

В Италии ходили слухи о том, что Лоренцо Инсинье был выведен из состава команды в результате конфликта с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, но Анчелотти эту информацию не подтвердил: «У Лоренцо травмирован локоть. Поэтому он не приехал в Ливерпуль».

У «Наполи» пять ничьих и одно поражение в шести последних матчах с учетом всех турниров.

Матч группы E «Ливерпуль» – «Наполи» состоится 27 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.