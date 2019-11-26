Петер Бос: Мы заслужили победу над «Локомотивом» - Советский спорт
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26 ноября 2019 23:40ФутболШарафудинов Виктор

Петер Бос: Мы заслужили победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Байера» прокомментировал победу над московским клубом.

После матча «Локомотив» – «Байер» главный тренер леверкузенцев Петер Бос объяснил, что помогло его команде выиграть в Москве, сообщает Sport24.ru.

«Мы довольны результатом, – заявил голландец. – Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили. «Локомотив» – очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали.

Что именно мы поменяли в перерыве? Как я уже сказал, у нас были проблемы с контролем. Поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог нам наладить этот аспект.

Мы стали допускать меньше потерь, наладили контроль и, как следствие, улучшили темп игры».

«Локомотив» потерял все шансы на то, чтобы занять хотя бы третье место в группе D.

«Байер» еще может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последнем туре 11 декабря леверкузенцы примут дома «Ювентус», «Локомотив» сыграет в Мадриде с «Атлетико».

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