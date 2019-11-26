Семин – о поражении от «Байера»: «Локомотиву» не хватило характера

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги после поражения от «Байера» (0:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы все разочарованы. Я – тем, как мы отреагировали на первый гол. Хотя первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча мы неожиданно начали проигрывать единоборства, потеряли уверенность. Второй тайм… Нужно посмотреть статистику, но мне он не понравился. Не было характера. Если брать моменты, у нас их было не меньше. Может, даже больше. Но духа не было.
Сегодня не хватило характера. А вообще, чтобы выходить из группы Лиги чемпионов, мы должны обладать более обширным и качественным составом. Любая команда, не только мы. Необходима ротация, конкуренция. Травмы тоже влияют. Сегодня у нас два-три игрока, которые в течение недели не тренировались в общей группе. Из-за этого был дисбаланс.
Но это чисто наши внутренние проблемы. Я уверен, что наши болельщики очень разочарованы. Я хочу перед ними извиниться» – цитирует специалиста Sport24.ru.
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