Эрнесто Вальверде: Наша цель – первое место в группе Главный тренер «Барселоны» дал комментарий накануне матча против дортмундской «Боруссии».

Победа в матче 5-го тура над соперником из Германии не только выведет «Барселоны» в 1/8 финала, но и гарантирует каталонцам первое место в группе F. Об этом на пресс-конференции напомнил журналистам главный тренер чемпионов Испании Эрнесто Вальверде, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Это очень важный матч с точки зрения борьбы за выход из группы, – подчеркнул Вальверде. – И для них, и для нас, а ведь еще и третий претендент «Интер». Если мы победим, то обеспечим себе первое место в группе, в чем и заключается наша цель. Мы сильны в домашних матчах, а цена победы в игре против «Боруссии» огромна. Естественно, соперник тоже будет стремиться выиграть. У нас нет никакой недооценки.

Лучший путь к победе – создавать голевые шансы сами и не позволять сопернику. Если вы владеете мячом, но не создаете опасные моменты, значит что-то идет неправильно. Мы стремимся к тому, чтобы добиваться результатов, сохраняя наш стиль игры. Мы всегда стремимся атаковать, но бывает матч, в которых соперники создают трудности».

Матч «Барселона» – «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.